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В Конгрессе США приняли законопроект о санкциях за кибератаки

Кибератака
03:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости мира: В Конгрессе США приняла закон "О киберсдерживании и ответных мерах".

Палата представителей Конгресса США приняла в среду законопроект, который обязывает президента вводить санкции в отношении лиц и организаций, замешанных в киберпреступной деятельности.

Об этом говорится в заявлении Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, опубликованном в среду, передает УНН.

Как говорится в заявлении председателя комитета Эда Ройса, "законопроект требует от президента, чтобы он определял как „субъект, представляющий серьезную киберугрозу“, каждую иностранное физическое лицо или организацию, ответственную за спонсируемую иностранным государством киберактивность, что представляет значительную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике и финансовой стабильности США".

Как отмечается, необходимость принятия закона основывается на многочисленных кибератаках против США.

Теперь закон будет передан на утверждение сената.

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Новости мира, Законопроект, Кибератаки, Конгресс США, Санкции, США.
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