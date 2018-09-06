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Трамп заявил, что победит на президентских выборах в 2020 году

Дональд Трамп
05:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Такие заявления президента прозвучали на фоне скандальных публикаций, которые появились в последние дни в Соединенных Штатах.

Об этом сообщают "РИА "Новости".

"Мы делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году", - сказал Трамп во время встречи с шерифами США.

В частности, в газете New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой рассказывается о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Трамп назвал статью "настоящим позором" и вновь обвинил газету в предвзятом к себе отношении.

Напомним: количество критических публикаций о Трампе и его администрацию выросло и продолжает расти с приближением выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

В случае победы демократы смогут полностью избавить администрацию США возможности осуществлять серьезные реформы. Сейчас контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента - республиканцы.

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Новости мира, Выборы в США, Дональд Трамп, Президент США, США.
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