Трамп заявил, что победит на президентских выборах в 2020 году

Такие заявления президента прозвучали на фоне скандальных публикаций, которые появились в последние дни в Соединенных Штатах.

Об этом сообщают "РИА "Новости".

"Мы делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году", - сказал Трамп во время встречи с шерифами США.

В частности, в газете New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой рассказывается о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Трамп назвал статью "настоящим позором" и вновь обвинил газету в предвзятом к себе отношении.

Напомним: количество критических публикаций о Трампе и его администрацию выросло и продолжает расти с приближением выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

В случае победы демократы смогут полностью избавить администрацию США возможности осуществлять серьезные реформы. Сейчас контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента - республиканцы.