Трамп заявил, что победит на президентских выборах в 2020 году
Новости мира: Президент США Дональд Трамп уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах в 2020 году.
Такие заявления президента прозвучали на фоне скандальных публикаций, которые появились в последние дни в Соединенных Штатах.
Об этом сообщают "РИА "Новости".
"Мы делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году", - сказал Трамп во время встречи с шерифами США.
В частности, в газете New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой рассказывается о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Трамп назвал статью "настоящим позором" и вновь обвинил газету в предвзятом к себе отношении.
Напомним: количество критических публикаций о Трампе и его администрацию выросло и продолжает расти с приближением выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября.
В случае победы демократы смогут полностью избавить администрацию США возможности осуществлять серьезные реформы. Сейчас контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента - республиканцы.