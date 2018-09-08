Штаты решили увеличить свой военный контингент в Германии

Соединенные Штаты усилят свое военное присутствие в Германии на 1500 солдат.

Об этом сообщил в пятницу в Берлине посол США в ФРГ Ричард Гренель.

"Американцы полны решимости укрепить трансатлантический альянс, и обещание президента Трампа увеличить обороноспособность Соединенных Штатов вносит в это значительный вклад", - пояснил дипломат, добавив, что дополнительные 1500 солдат "должны быть использованы для укрепления безопасности НАТО и Европы".

По словам посла, "новые подразделения прибудут в Германию к 2020 году".

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен приветствовала решение об увеличении численности войск.

«Решение США об укреплении военного присутствия в Германии является долгожданным признаком жизнеспособности трансатлантических отношений и приверженности общей безопасности», - сказала глава Бундесвера.

В настоящее время на территории Германии расквартированы 33 тысячи солдат армии США.

Напомним: президент Дональд Трамп не раз критиковал Берлин за то, что он недостаточно активно выполняет цель довести расходы на оборонные цели до 2 процентов к 2024 году. Немецкие руководители признали, что не смогут этого сделать.