Штаты отозвали своих послов из трех стран

США решили отозвать своих послов из Панамы, Сальвадора и Доминиканской республики для проведения консультаций относительно прекращения этими странами дипотношений с Тайванем. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

"Государственный департамент отозвал послов США в Доминиканской республике и Сальвадоре, а также временного поверенного в делах Панамы для консультаций, связанных с недавним решением больше не признавать Тайвань", - говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что три дипломата "встретятся с руководством правительства США для обсуждения путей, как США могут поддержать сильные, независимые, демократические институты и экономики в Центральной Америке и Карибском бассейне".

Отметим, что Эль-Сальвадор разорвал отношения с Тайванем в прошлом месяце, Доминиканская республика - в мае, а Панама - в прошлом году. Тайвань теперь имеет официальные отношения всего с 17 странами, большинство из которых - малые и слаборазвитые государства.

Добавим также, что США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживают островное государство на международной арене.

Китай считает Тайвань частью своей территории и часто требует от других государств разорвать отношения с Тайпеєм в обмен на финансовую помощь. Пекин никогда не отрицал свою готовность применить силу для возвращения контроля над Тайванем, который отделился от КНР после гражданской войны в 1949 году.