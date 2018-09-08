"Российское дело": Трамп готов говорить со следователями "при определенных условиях"

Президент США Дональд Трамп изложил готовность пообщаться со следователями по делу относительно взаимодействия его избирательного штаба с Россией "при определенных условиях".

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я бы сделал это при определенных условиях", - отметил американский лидер, добавив: "Думаю, если у нас будет встреча, то это должна быть честная встреча. Я не хочу попасть в ловушку ложных показаний" - заявил американский президент.

Руде Джулиане, адвокат, который представляет президента, заявил раньше, что специальный советник Роберт Мюллер, который возглавляет расследование по русскому делу, хотел бы, чтобы Трамп ответил на вопрос следствия после предоставления письменных ответов относительно возможной координации между членами избирательного штаба Трампа и Москвой.

"Я не вижу, как мы можем это сделать", - сказал Джулиане, который неоднократно заявлял об обеспокоенности по поводу того, что Трамп рискует предоставить ложные показания.

Адвокаты Трампа ведут переговоры о потенциальном интервью с командой Мюллера еще с прошлого года. Москва отрицает любые связи с командой Трампа, он в свою очередь также опровергает сговор с РФ.