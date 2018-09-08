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Обама раскритиковал Трампа и призвал "восстановить подобие рациональности" в политике

Барак Обама
19:26 Сегодня Телеграф

Новости мира: Обама обрушился с критикой на Трампа и призвал демократов участвовать в промежуточных выборах.

Бывший президент США Барак Обама выступил с критикой политической деятельности Дональда Трампа и призвал демократов активно участвовать в промежуточных выборах в США, чтобы "восстановить подобие рациональности" в американской политике. Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Washington Post.

В течение часового выступления Обама не выразил сомнения в серьезности своих опасений относительно подхода Трампа, который он косвенно называл "политической тьмой".

Он также сравнил Трампа с иностранными демагогами, которые эксплуатируют "политику страха и недовольства", обращаются к расовому национализму, а затем грабят свои страны, когда обещали бороться с коррупцией.

"Это не нормально. Сейчас чрезвычайные и очень опасные времена. Однако, есть хорошая новость – через два месяца имеем шанс, не гарантированный, восстановить подобие рациональности в нашей политике", – заявил Обама во время выступления в университете Иллинойса.

Обама раскритиковал действующего американского президента за действия, которые, по его мнению, вредят прогрессу США – от запрета въезда для граждан ряда мусульманских стран до, по его мнению, недостаточной реакции Трампа на стрельбы в школах.

Политик также высказался относительно нападений Трампа на американские медиа и решения выйти из Парижского соглашения по изменению климата, а также действий правительства по преодолению последствий урагана в Пуэрто-Рико.

По информации издания, представители республиканской партии резко отреагировали на критику. А президент США Дональд Трамп назвал речь Обамы "очень усыпляющей".

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Новости мира, Барак Обама, Демократическая партия, Дональд Трамп, Критика, Промежуточные выборы.
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