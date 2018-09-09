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Помпео получил ожидаемое Трампом письмо от Ким Чен Ына

Майк Помпео
06:44 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Майк Помпео получил письмо, которое он сам ожидал от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Госсекретарь США Майк Помпео получил письмо, которое, как сообщил американський президент Дональд Трамп, он сам ожидал от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Associated Press.

Официальный представитель госдепартамента США подтвердил, что "у Помпео есть письмо".

Как сообщает издание, пока не понятно, доставили ли его Трампу.

Помпео в пятницу вернулся из Индии. Трамп в пятницу был в Монтане и Дакоте, после чего возвратился в Белый дом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторической встречи 12 июня текущего года в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, Новости политики, Политика, США.
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