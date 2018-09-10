День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российская угроза: Великобритания решила оставить свои войска в Германии
Российская угроза: Великобритания решила оставить свои войска в Германии
Новости: Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Швеции
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Швеции
Новости: Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ
Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ
Новости: Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке
Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке
X

Трамп дал высокую оценку военному параду в КНДР

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
00:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп приветствует решение КНДР не показывать на параде способные нести ядерное оружие ракеты.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал высокую оценку решению властей КНДР не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.

"КНДР недавно провела свой парад в честь 70-летия со дня основания страны. И, вопреки своей привычке, не показала свои ядерные ракеты. Темой (выступлений на параде - Ред.) был мир и экономическое развитие", - написал он в Twitter.

По мнению президента США, "это очень сильный и позитивный сигнал из КНДР. Благодарю председателя Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына - Ред.). Мы всем докажем, что они ошибались на наш счет! Нет ничего лучше диалога между двумя людьми, которые хорошо относятся друг к другу".

Ранее сообщалось, что на параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет. По сообщению агентства "Ренхап", в ходе этого мероприятия северокорейские власти постарались сделать акцент на мирных аспектах жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Военный парад, Дональд Трамп, КНДР, Ядерное оружие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Дочь Трампа назвала вероятного автора скандальной статьи в NYT "Элегантнная идея": Трамп ожидает письмо от Ким Чен Ына Штаты отозвали своих послов из трех стран

Последние новости

Семья из Австралии продала дом и теперь путешествует по стране (Фото) Сам себе мастер: то чувство, когда работает смекалка Британия обещает задержать подозреваемых в отравлении Скрипалей при выезде из РФ
Сегодня читают
01 Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
02 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
03 Порошенко опубликовал драйвовое видео с танкистами
04 Момент ДТП с кортежем Додона попал на видео
05 Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости сегодня
02:01 В Ливии договорились о выводе вооруженных групп из админзданий столицы
01:40 Смех да и только: провалы на кухне, которые развеселят вас
01:39 Психологи обнаружили связь между генами и успеваемостью в учебе
00:32 Медики назвали самые полезные фрукты и овощи для почек
00:13 Выбросы на "Титане": Возле админграницы развернули лабораторию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Новости: Трамп дал высокую оценку военному параду в КНДР
Трамп дал высокую оценку военному параду в КНДР
Новости: СМИ: В Киеве ограбили квартиру замминистра экономики
СМИ: В Киеве ограбили квартиру замминистра экономики
Новости: Диетологи назвали полезные свойства острой пищи
Диетологи назвали полезные свойства острой пищи
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь