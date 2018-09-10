Скандальная статья о Трампе: Вице-президент США готов пройти полиграф

Вице-президент США Майк Пенс готов на полиграфе доказать, что не причастен к написанию скандальной статьи в New York Times.

Об этом политик заявил в воскресном интервью Fox News Sunday.

"Я бы согласился принять это (исследование на детекторе лжи) в одно мгновение и подчинился бы любому исследованию администрации, которую она хотела бы провести", - ответил Пенс на вопрос, должны ли высшие чиновники пройти тест на полиграфе.

Идти или не идти на такие шаги по проверке, должен решать президент, добавил его заместитель.

Сам Пенс считает, что это лицо или группа лиц должны сами признаться в том, что стоят за анонимной статьей в New York Times, в которой утверждается, что что в администрации Трампа есть лица, противодействующие политике главы государства.

Вице-президент считает, что эти люди нарушают клятву, не клятву президенту, а клятву конституции.