В Пентагоне опровергли заявление РФ о применении войсками США фосфорных снарядов

Министерство обороны США выступило с опровержением заявлений российских военных, обвинивших Соединенные Штаты в применении запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии.

В Пентагоне подчеркнули, что на вооружении частей, принимающих участие в операции в Сирии, подобных боеприпасов просто нет, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"К настоящему моменту мы не получили ни одного сообщения об использовании белого фосфора. Ни одно из военных подразделений в этом районе не имеет на вооружении каких-либо фосфорных боеприпасов", - заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Ранее в применении фосфорных боеприпасов американских военных обвинило российское Минобороны.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что два истребителя F-15 якобы нанесли удар бомбами запрещенного типа по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.