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Трамп раскритиковал принципы торговли КНР с США

Дональд Трамп
09:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США, назвав их нечестными.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз раскритиковал КНР за правила, касающиеся импорта американских товаров.

"Если США продают Китаю автомобиль, то должны платить налог в 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то налог - 2%. Кто считает, что это честно? Дни, когда другие страны грабили США, закончились", - написал он в Twitter.

Также Д.Трамп привел информацию телеканала Си-Эн-Би-Си о том, что компания Ford отказалась от плана продавать в США малолитражные машины, собранные в КНР. Такое решение в компании приняли, опасаясь повышения американских пошлин на импорт сделанных в Китае автомобилей.

"Это - только начало. Теперь эту машину можно собирать в США. И тогда Ford не придется платить пошлин", - подчеркнул Д.Трамп.

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Новости мира, Дональд Трамп, Китай, КНР, США.
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