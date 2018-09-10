"Спасибо, глава Ким": Трамп похвалил КНДР за парад без ракет

Президент США Дональд Трамп похвалил главу КНДР Ким Чен Ына за проведение парада без демонстрации ядерных ракет.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Северная Корея организовала свой парад, отмечая 70-летие основания, без обычной демонстрации ядерных ракет. Темой парада стали мир и экономическое развитие", - написал президент США.

Также он процитировал FoxNews: "Эксперты считают, что Северная Корея "вырезала" ядерные ракеты, чтобы продемонстировать Трампу свою приверженность денуклеаризации".

Президент подчеркнул, что это "большое и очень позитивное заявление из Северной Кореи".

"Спасибо, глава Ким. Мы оба докажем, что все ошибаются! Нет ничего лучше хорошего диалога с двумя людьми, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем прежде, чем я занял свой пост", - отметил Трамп.

Как сообщалось, в июне этого года в Сингапуре состоялась историческая встреча между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, где стороны договорились провести ядерное разоружение КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Во время последней встречи с южнокорейской делегацией северокорейский лидер подтвердил решимость денуклеаризировать Корейский полуостров.