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"Спасибо, глава Ким": Трамп похвалил КНДР за парад без ракет

Военный парад в КНДР
10:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия КНДР.

Президент США Дональд Трамп похвалил главу КНДР Ким Чен Ына за проведение парада без демонстрации ядерных ракет.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Северная Корея организовала свой парад, отмечая 70-летие основания, без обычной демонстрации ядерных ракет. Темой парада стали мир и экономическое развитие", - написал президент США.

Также он процитировал FoxNews: "Эксперты считают, что Северная Корея "вырезала" ядерные ракеты, чтобы продемонстировать Трампу свою приверженность денуклеаризации".

В Пхеньяне прошел военный парад
В Пхеньяне прошел военный парадЧитать полностью

Президент подчеркнул, что это "большое и очень позитивное заявление из Северной Кореи".

"Спасибо, глава Ким. Мы оба докажем, что все ошибаются! Нет ничего лучше хорошего диалога с двумя людьми, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем прежде, чем я занял свой пост", - отметил Трамп.

Как сообщалось, в июне этого года в Сингапуре состоялась историческая встреча между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, где стороны договорились провести ядерное разоружение КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Во время последней встречи с южнокорейской делегацией северокорейский лидер подтвердил решимость денуклеаризировать Корейский полуостров.

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Новости мира, Военный парад в КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Пхеньян.
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