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Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы

Дональд Трамп
20:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп подписал документ, продлевающий срок действия торгового эмбарго в отношении Кубы.

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2019 года торговые ограничения в отношении Кубы.

"Я определяю, что продление этих мер в отношении Кубы еще на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном в понедельник.

Кроме того он продлил действие ряда полномочий президента США в рамках данного эмбарго.

В 2017 году США Д.Трамп заявил об ужесточении политики в отношении Кубы. "Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будут освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей", - сказал тогда американский президент.

Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, по мнению Д.Трампа, идут на усиление положения кубинской армии, разведки и службы безопасности. Президент также заявил о желании, чтобы инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения.

При этом Д.Трамп выразил намерение заключить более продуктивное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.

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Новости мира, Дональд Трамп, Куба, США, Торговое эмбарго.
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