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Боксер хочет стать президентом США

Оскар де ла Хойя
07:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по нескольким версиям Оскар де ла Хойя намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру в президенты США на выборах 2020 года. Об этом экс-спортсмен заявил в распространенном в понедельник интервью новостному порталу TMZ, сообщает УНН.

"С тех пор, как я стал профессиональным боксером, буквально миллионы человек спрашивали меня, почему бы мне не попытаться представить их (на выборах). Почему бы мне не подняться и возвысить свой голос? Очевидно ведь, что, только став президентом, ты достучишься до наибольшего числа людей", — пояснил О. де ла Хойя. В качестве наглядного примера он привел рэпера Канье Уэста, заявлявшего о президентских амбициях. "Я на самом деле настроен очень серьезно и считаю, что, если Канье Уэст смог заявить и, может быть, подразнить целый мир тем, что когда-нибудь он будет баллотироваться в президенты (США), то почему я не смогу сделать так же", — задал риторический вопрос экс-боксер.

О. Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и других. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 — нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа. Возможность участия в президентской гонке 2020 ранее указывали бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь США Джон Керри, а член Палаты представителей Конгресса США от штата Мэриленд Джон Дилэни еще в июле прошлого года официально объявил о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии.

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Новости мира, Боксер, Выборы, Оскар Де Ла Хойя, Президент, США.
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