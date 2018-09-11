Боксер хочет стать президентом США

Бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру в президенты США на выборах 2020 года. Об этом экс-спортсмен заявил в распространенном в понедельник интервью новостному порталу TMZ, сообщает УНН.

"С тех пор, как я стал профессиональным боксером, буквально миллионы человек спрашивали меня, почему бы мне не попытаться представить их (на выборах). Почему бы мне не подняться и возвысить свой голос? Очевидно ведь, что, только став президентом, ты достучишься до наибольшего числа людей", — пояснил О. де ла Хойя. В качестве наглядного примера он привел рэпера Канье Уэста, заявлявшего о президентских амбициях. "Я на самом деле настроен очень серьезно и считаю, что, если Канье Уэст смог заявить и, может быть, подразнить целый мир тем, что когда-нибудь он будет баллотироваться в президенты (США), то почему я не смогу сделать так же", — задал риторический вопрос экс-боксер.

О. Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и других. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 — нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа. Возможность участия в президентской гонке 2020 ранее указывали бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь США Джон Керри, а член Палаты представителей Конгресса США от штата Мэриленд Джон Дилэни еще в июле прошлого года официально объявил о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии.