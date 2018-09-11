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Посол США по вопросам религии посетит Украину, Польшу и Узбекистан

Флаг США
10:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Посол США по вопросам международной религиозной свободы приедет в Украину, Польшу и Узбекистан.

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек едет в Украину, Польшу и Узбекистан для встреч по защите религиозных и этнических групп. Об этом информирует Государственный департамент США, сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, в Украине Браундбек намерен встретиться с представителями власти и религиозными лидерами.

Впоследствии он должен посетить Польшу, где будет проходить конференция под эгидой ОБСЕ. Там Браунбек планирует обсудить "репрессивные меры против мирных членов этнических и религиозных групп". Кроме того, Государственный департамент сообщает, что посол посетит концентрационный лагерь Аушвиц, где примет участие в церемонии возложения венков и зажжения свечей.

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В Узбекистане Браунбек планирует встретиться с высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить "последние позитивные шаги Узбекистана относительно политики в отношении религиозной свободы" и призывать к законодательным реформам.

Вашингтон критиковал центральноазиатскую страну годами за политику в отношении свободы вероисповедания. В своем ежегодном отчете, обнародованном в январе, США выделили Узбекистан вместе с Таджикистаном и Туркменистаном, отметив, что в этих странах происходит систематическое нарушение религиозных свобод.

Перед этим США упоминали о физических нападениях на верующих Украинской греко-католической церкви и "Свидетелей Иеговы", а также о нападении на еврейского журналиста.

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Новости мира, Польша, Посол США по вопросам религии, Сэм Браунбек, Узбекистан, Украина.
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