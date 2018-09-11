11 сентября 2001 года в США совершен самый большой в истории человечества террористический акт.
11 сентября 2001 года в США совершен самый большой в истории человечества террористический акт.
11 сентября 2001 года в США совершен самый большой в истории человечества террористический акт.
|
Поднимающие настроение картинки, от которых вы будете смеяться от души
Ледник Грей: красота и величие, пойманы в кадр (Фото)
Маникюр 2018: яркие идеи осеннего маникюра для милых дам (Фото)
Ликующие родители, которые дождались-таки, что их дети пошли в школу
Медики рассказали, что случится с организмом, если есть рыбий жир каждый день
Медики назвали продукты, которые лучше всего поддерживают иммунитет осенью
Вы будете смеяться: когда гламурный макияж не удался
Смех до упада: взрывные демотиваторы для ценителей юмора
Самые креативные рестораны, в которых чувствуешь себя как в ином мире (Фото)
Леди Гага появится на обложке популярного глянца
Пойманная в объектив сила человеческого прикосновения (Фото)
Курьезные фото, которые подарят позитивное настроение
Забавные животные, на которых без улыбки не взглянешь
Яркие снимки, демонстрирующие то, как меняется жизнь после появления ребенка (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Врачи назвали симптомы, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе
Гениальные инженерные решения: уникальные мосты, которые бросают вызов гравитации (Фото)
Невероятные снимки, удивительные тем, что это вовсе не фотошоп (Фото)
Простые вкусности, которые знакомы лишь детям 90-х (Фото)
Ученые объяснили, почему постоянно хочется есть
Завораживающие заброшенные места планеты, от которых холодок по коже (Фото)
Смешные фотоприколы, от которых вторник пройдет на высоте
Смешные комиксы для хорошего настроения этой ночью
Строительно-дизайнерские ляпы и маразмы от безруких архитекторов
Опустевшие места Японии, в которых чувствуется особая атмосфера (Фото)