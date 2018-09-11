День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел встречу с послом США: о чем говорили
Порошенко провел встречу с послом США: о чем говорили
Новости: В США почтили память жертв терактов 11 сентября
В США почтили память жертв терактов 11 сентября
Новости: Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
X

Столтенберг поздравил нового командующего НАТО

Йенс Столтенберг
23:50 Вт, 11 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Генсек ООН Йенс Столтенберг приветствовал со вступлением в должность нового верховного главнокомандующего по трансформации.

В связи со сменой верховных главнокомандующих командованием НАТО по трансформации генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул ключевую роль этой военной структуры в формировании будущего Североатлантического альянса.

"Я очень рассчитываю на сотрудничество с генералом (Андре) Ланата в качестве нашего нового верховного главнокомандующего по трансформации, и я благодарю генерала (Дени) Мерсье за его руководство", - заявил глава НАТО в своем "Твиттере" во вторник.

Ранее, 13 сентября, на борту авианосца USS George H. W. Bush была объявлена церемония передачи полномочий командующих дважды переносилась из-за приближения к юго-восточному побережью США урагана "Флоренс". В конечном счете, она была назначена на вторник на главной военно-морской базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Генеральный секретарь, Главнокомандующий, Йенс Столтенберг, НАТО, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

На США надвигается ураган 4 категории США могут ввести санкции против Международного уголовного суда Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы

Последние новости

В РФ говорят о намеченных с ЕС мерах против санкций США по Ирану Экс-вратарь Карпат будет выступать в чемпионате Дании Хорватия: страна с волшебными пейзажами и старинной архитектурой (Фото)
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
03 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
04 Гороскоп на сегодня, 11 сентября: все знаки Зодиака
05 Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
Новости сегодня
00:21 Диетологи назвали лучшие продукты для набора мышечной массы
00:15 Саркастические комментарии и юмористические открытки, которые раскрасят ночь
00:10 Отцы и дети: невероятно милые снимки пап и их новорожденных малышей (Фото)
23:45 В Барселоне проходят массовые акции в поддержку независимости от Испании
23:45 Жирная пища провоцирует дневную сонливость
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ООН: каждый девятый житель Земли голодает
ООН: каждый девятый житель Земли голодает
Новости: Столтенберг поздравил нового командующего НАТО
Столтенберг поздравил нового командующего НАТО
Новости: Статистику дел НАБУ по коррупции за август возглавляют судьи
Статистику дел НАБУ по коррупции за август возглавляют судьи
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь