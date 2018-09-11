Столтенберг поздравил нового командующего НАТО

В связи со сменой верховных главнокомандующих командованием НАТО по трансформации генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул ключевую роль этой военной структуры в формировании будущего Североатлантического альянса.

"Я очень рассчитываю на сотрудничество с генералом (Андре) Ланата в качестве нашего нового верховного главнокомандующего по трансформации, и я благодарю генерала (Дени) Мерсье за его руководство", - заявил глава НАТО в своем "Твиттере" во вторник.

Ранее, 13 сентября, на борту авианосца USS George H. W. Bush была объявлена церемония передачи полномочий командующих дважды переносилась из-за приближения к юго-восточному побережью США урагана "Флоренс". В конечном счете, она была назначена на вторник на главной военно-морской базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке.