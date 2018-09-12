Президент США Трамп введет санкции за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, вводящий санкции в отношении иностранных лиц и организаций, которые попытаются вмешаться в выборы на территории страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Американский президент намерен подписать соответствующий документ в среду, 12 сентября. По словам источников, решение о подписании Трамп принял на основе полученных разведданных.

Напомним: на прошлой неделе Конгресс США принял законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.

Минфин США уже ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.