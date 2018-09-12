День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Минздрав в 2019 году запустит реформу финансирования амбулаторной медпомощи
Минздрав в 2019 году запустит реформу финансирования амбулаторной медпомощи
Новости: Президент США Трамп введет санкции за вмешательство в выборы
Президент США Трамп введет санкции за вмешательство в выборы
Новости: Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
Новости: Полезные свойства овсяной каши, о которых вы не знали
Полезные свойства овсяной каши, о которых вы не знали
X

Президент США Трамп введет санкции за вмешательство в выборы

Дональд Трамп
06:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Американский президент намерен подписать соответствующий документ в среду, 12 сентября.

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, вводящий санкции в отношении иностранных лиц и организаций, которые попытаются вмешаться в выборы на территории страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Американский президент намерен подписать соответствующий документ в среду, 12 сентября. По словам источников, решение о подписании Трамп принял на основе полученных разведданных.

Напомним: на прошлой неделе Конгресс США принял законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.

Минфин США уже ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Выборы, Дональд Трамп, Конгресс США, Политика, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трагедия 11 сентября 2001: самый масштабный теракт в истории США (Фото) В США отмечают день 11 сентября Боксер хочет стать президентом США

Последние новости

Системы из нескольких элементарных частиц ведут себя как системы из миллиардов частиц Женщины за 50, внешность которых вызывает восхищение (Фото) Денисова: Россияне обещают справку о состояние здоровья Сенцова
Сегодня читают
01 Невероятная авария с совершенно неожиданным концом (Видео)
02 В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке
03 Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери
04 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
05 Эшли Бенсон и Кара Делевинь подтвердили свой роман
Новости сегодня
06:51 Премьер Венгрии Орбан обвинил Европарламент в попытке "шантажировать" Будапешт
06:38 Киев объявил новый тендер по строительству метро на Виноградарь
06:05 Смех да и только: уморительные снимки, сделанные за секунду до происшествия
05:52 Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября
05:16 Вы не поверите своим глазам: звезды Голливуда до и после того, как стали знаменитыми (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ООН: каждый девятый житель Земли голодает
ООН: каждый девятый житель Земли голодает
Новости: Порошенко провел встречу с послом США: о чем говорили
Порошенко провел встречу с послом США: о чем говорили
Новости: Статистику дел НАБУ по коррупции за август возглавляют судьи
Статистику дел НАБУ по коррупции за август возглавляют судьи
Новости: Главные в рационе человека продукты
Главные в рационе человека продукты
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь