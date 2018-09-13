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В Джорджии ввели режим ЧП

В Джорджии ввели режим ЧП
06:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В американской Джорджии введен режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Флоренс".

Власти штата Джорджия в США в среду ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Флоренс", который приблизился к штатам Северная и Южная Каролины, сообщают американские СМИ.

"Штат мобилизует все доступные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность населения. Я призываю граждан быть готовыми к последствиям шторма", - заявил губернатор Джорджии Натан Дил.

Между тем, национальный центр США по слежению за ураганами понизил рейтинг опасности урагана с четвертого до третьего уровня, подчеркнув, что ветер в зоне урагана слегка ослаб. Однако метеорологи отмечают, что, несмотря на постепенное ослабление бури, которое ожидается в ближайшие сутки, "согласно прогнозам "Флоренс" остается крайне опасным масштабным ураганом".

Президент США Дональд Трамп и местные власти призывают жителей регионов, которым угрожает катаклизм, эвакуироваться до того, как станет слишком поздно.

"Уходите с его пути, не играйте с ним в игры. Это большой ураган, возможно, один из крупнейших, которые вы видели. Но мы справимся с ним. Мы готовы, и мы сможем", - заявил Д.Трамп.

В общей сложности около 1,7 млн человек были принудительно или по собственному желанию эвакуированы из опасных регионов.

Ожидается, что ураган принесет с собой не только сильный ветер, но и обильные осадки, которые, по прогнозам, вызовут затопления в отдельных районах.

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Новости мира, Джорджия, Режим чрезвычайного положения, США, Ураган, Ураган Флоренс.
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