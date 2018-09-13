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Книга о Трампе бьет рекорды продаж

"Страх"
08:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Раскрывающая подробности происходящего в Белом доме книга Боба Вудворта "Страх" на данный момент самая продаваемая книга в США.

Книга "Страх" члена редколлегии "Washington Post" Боба Вудворта, которая рассказывает о перипетиях жизни в Белом доме времен Администрации Д. Трампа, установила рекорд по продажам в США. Как пишет CNN со ссылкой на издателя "Simon & Schuster", за два дня продаж в США было куплено более 750 тыс. экземпляров. В это число входят электронные и бумажные версии, а также аудиокниги. В книжной сети "Barnes & Noble" подтвердили большую популярность книги, отметив, что "Страх" "показывает самые быстрые продажи произведения для взрослой аудитории со времени выхода нового романа Харпер Ли в июле 2015-го года. CNN отмечает, что бешеная популярность книги "свидетельствует о большом интересе и беспокойстве относительно президентства Трампа".

"Книга Вудворта описывает дисфункциональный Белый дом, в котором некоторые из помощников Трампа считают его угрозой национальной безопасности. Единственной подобной книгой, что так же хорошо продавалась, была "Огонь и ярость" Майкла Вульфа, в которой президент изображается похожим тревожным образом", - утверждается в материале.

Одной из противоречивых историй книги Б. Вудворта был рассказ о том, что Дональд Трамп после химической атаки против гражданских в Сирии потребовал от Пентагона ликвидировать Башара Асада. В книге также описываются унизительные прозвища, которыми окружение Д. Трампа называет его.

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Новости мира, Белый дом, Боб Вудворт, Дональд Трамп, Страх, США.
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