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Шесть человек погибли в перестрелке в Калифорнии

Полиция
09:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Мужчина в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, застрелил 5 человек, включая собственную жену, после чего застрелился сам.

В результате стрельбы в Бейкерсфилде в американском штате Калифорния погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC News, передает УНН.

Стрельба произошла в среду около 17:20 по местному времени в офисе транспортной компании, сообщили в управлении шерифа округа Керн в Калифорнии. По данным полиции, подозреваемым является мужчина, который вместе с женой зашел в офис, и где у него с кем-то произошел конфликт. Тут он застрелил двух человек, включая жену.

Полиция сообщила, что после этого в офисе появился еще один человек и выстрелил в подозреваемого, после чего подозреваемый выстрелил в ответ и убил этого человека. Затем подозреваемый отправился в жилой дом, где, как утверждает полиция, он якобы застрелил еще двух человек. После этого подозреваемый, предположительно, угнал автомобиль, в котором находились женщина с ребенком. Последние не были ранены, заявила полиция. По данным властей, после того, как подозреваемый столкнулся с правоохранителем, он убил себя выстрелом в грудь.

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Новости мира, Бейкерсфилд, Жертвы, Калифорния, Стрельба, США.
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