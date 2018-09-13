Шесть человек погибли в перестрелке в Калифорнии

В результате стрельбы в Бейкерсфилде в американском штате Калифорния погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC News, передает УНН.

Стрельба произошла в среду около 17:20 по местному времени в офисе транспортной компании, сообщили в управлении шерифа округа Керн в Калифорнии. По данным полиции, подозреваемым является мужчина, который вместе с женой зашел в офис, и где у него с кем-то произошел конфликт. Тут он застрелил двух человек, включая жену.

Полиция сообщила, что после этого в офисе появился еще один человек и выстрелил в подозреваемого, после чего подозреваемый выстрелил в ответ и убил этого человека. Затем подозреваемый отправился в жилой дом, где, как утверждает полиция, он якобы застрелил еще двух человек. После этого подозреваемый, предположительно, угнал автомобиль, в котором находились женщина с ребенком. Последние не были ранены, заявила полиция. По данным властей, после того, как подозреваемый столкнулся с правоохранителем, он убил себя выстрелом в грудь.