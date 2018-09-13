Ураган "Флоренс" снизил свою мощность

Ураган "Флоренс", приближающийся к юго-восточному побережью США, ослаб до второй из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщила в четверг Национальная метеорологическая служба США. В сообщении службы отмечается, что, несмотря на понижение мощности урагана, "Флоренс" все еще представляет серьезную угрозу для жителей американского побережья.

Метеорологи ожидают, что ураган достигнет территории США в ночь на пятницу по местному времени. Особую опасность он представляет для жителей штатов Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия. Американское издание The Wall Street Journal отметило, что из-за урагана в четверг в США отменены более 500 авиарейсов.

Власти Южной и Северной Каролины и Вирджинии объявили режим ЧП в связи с приближением стихии. Несколько миллионов жителей региона были эвакуированы. Ожидается, что ураган принесет с собой не только сильный ветер, но и обильные осадки, которые могут привести к затоплениям в отдельных районах. Президент США Дональд Трамп призвал проявлять повышенную осторожность из-за приближения мощного урагана. "Пожалуйста, подготовьтесь (к стихии), будьте аккуратны и будьте в безопасности", - написал он в своем аккаунте в Twitter.