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Заместитель Столтенберга о членстве Украины: Впереди много работы

Алехандро Альваргонсалес
14:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В НАТО считают, что дорога к членству в Альянсе для Украины пролегает через ряд очень важных реформ.

Заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес отметил важность имплементации закона о нацбезопасности и обороне в Украине.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг.

"Для того, чтобы двигаться к членству в НАТО Украине необходимо реализовать ряд очень важных реформ. За четыре года достигнут значительный прогресс, но впереди все еще остается очень много работы. Мы радостно приветствуем те произошедшие достижения, принятие закона о нацбезопасности является одним из них. Данный закон является ключевым для внедрения демократического и гражданского контроля над Вооруженными силами и Службой безопасности. Сейчас очень важно внедрить данный закон, чтобы реформа стала эффективной", - сказал Альваргонсалес.

Он добавил, что НАТО через свое представительство в Украине и советников готово и в дальнейшем предоставлять Украине всю необходимую помощь.

В то же время заместитель генсека отметил, что евроатлантические принципы не ограничиваются сугубо безопасностными вопросами, они охватывают также сферы борьбы с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, демократических ценностей и верховенства права.

"Поэтому мы призываем вас продолжать реализовывать эту важную повестку дня. На наш взгляд, это крайне важно для будущего Украины", - акцентировал Альваргонсалес.

Ранее Верховная Рада приняла внесенный Президентом закон "О национальной безопасности Украины" 21 июня. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

Президент Петр Порошенко подписал закон 5 июля.

8 июля новый закон "О национальной безопасности" вступил в силу.

Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в нем уточнены полномочия Президента относительно стратегического руководства Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться среди гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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Новости мира, Верховная Рада, Закон, НАТО, Реформы, Членство.
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