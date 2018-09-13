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Порноактриса опубликовала книгу о романе с Трампом

Стефани Клиффорд
14:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В книге "Полное раскрытие" порнозвезда Сторми Дэниэлс описала подробности своего романа с президентом США Дональдом Трампом.

Порнозвезда Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которая раньше заявила о романе с Дональдом Трампом, написала книгу о своей жизни и деталях своего свидания с нынешним американским президентом. Об этом сообщает CNN.

"Порнозвезда Сторми Дэниэлс, которая подала в суд на (президента США) Дональда Трампа из-за соглашения о неразглашении информации относительно их вероятных сексуальных отношений, написала книгу о своей жизни, включая детали свидания с самим Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. По словам С. Дэниэлс, в ее книге под названием "Полное раскрытие" расписаны детали, о которых общественность еще никогда не слышала. Она также добавила, что над мемуарами работала несколько лет. Отмечается, что саму книгу можно будет купить со 2 октября 2018 года.

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Новости мира, "Полное раскрытие", Дональд Трамп, Порнозвезда, Президент, Стефани Клиффорд, Сторми Дэниэлс, США.
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