Порноактриса опубликовала книгу о романе с Трампом

Порнозвезда Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которая раньше заявила о романе с Дональдом Трампом, написала книгу о своей жизни и деталях своего свидания с нынешним американским президентом. Об этом сообщает CNN.

"Порнозвезда Сторми Дэниэлс, которая подала в суд на (президента США) Дональда Трампа из-за соглашения о неразглашении информации относительно их вероятных сексуальных отношений, написала книгу о своей жизни, включая детали свидания с самим Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. По словам С. Дэниэлс, в ее книге под названием "Полное раскрытие" расписаны детали, о которых общественность еще никогда не слышала. Она также добавила, что над мемуарами работала несколько лет. Отмечается, что саму книгу можно будет купить со 2 октября 2018 года.