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"Еще один шанс" для Пекина: США хотят провести новые переговоры с Китаем

США - Китай
16:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: США предложили Китаю провести новый раунд торговых переговоров.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует "дать Пекину еще один шанс" не допустить внедрения новых пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долл. США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Так, именно с этой целью правительство США в лице министра финансов Стивена Мнучина обратилось к высокопоставленным должностных лиц КНР, предлагая провести новый раунд торговых переговоров позже в этом месяце.

Поводом для очередного раунда переговоров стало то, что некоторые представители американского правительства "почувствовали слабость и, возможно, большую гибкость" в позиции китайского руководства.

Отмечается, что предложение поступило на фоне постоянно растущего политического давления в отношении Трампа по смягчению торгового противостояния, которое спровоцировало появление ограничений для потребителей и вызвало болезненные ответные меры относительно экспорта США как раз накануне выборов в ноябре, где Республиканская партия, которую представляет действующий президент, рискует потерять контроль над конгрессом.

Учитывая сложный характер торговых переговоров между двумя странами за прошлый год, нет гарантии, что встреча состоится. В четверг министерство торговли Китая подтвердило, что получило приглашение, пишет издание.

"Большинство из нас считают, что лучше поговорить, чем не разговаривать, и я думаю, что китайское правительство готово поговорить", - сказал глава национального экономического совета при Белом доме Лоуренс Кудлоу.

Кудлоу заявил, что он не может предоставить дополнительную информацию, указав лишь, что Мнучин "курирует этот вопрос".

Представитель Мнучина отказался давать комментарии.

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Новости мира, Китай, Лоуренс Кудлоу., Переговоры, Торговый спор.
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