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Госдеп готовит второй "жесткий" пакет санкций РФ

Маниша Сингх
19:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Помощник госсекретаря США заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, поэтому США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - приводит агентство "Блумберг" ее слова, сказанные во время слушаний в палате представителей США.

Согласно ее утверждениям, Россия также не предоставила гарантий того, что она больше не будет применять нервнопаралитические вещества.

Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ - в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act).

В свою очередь "Блумберг" отмечает со ссылкой на американских официальных лиц, что новый пакет санкций, которые может быть введен против России в ноябре, будут включать ограничительные меры в банковской сфере, в сфере реализации Россией оборонной продукции, а также в вопросах оказания Вашингтоном финансовой помощи.

"Блумберг" напоминает, что эти санкции имеют отношения к инциденту в британском Солсбери.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Однако в августе в связи с отравлением в Солсбери вступил в силу первый блок санкций США против РФ.

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Новости мира, Госдеп США, Маниша Сингх, Россия, Санкции, США.
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