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США ввели санкции против компаний РФ и Китая

США ввели санкции против компаний РФ и Китая за сотрудничество с КНДР
22:26 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: США ввели санкции против двух информационно-технологических компаний - российской и китайской - за сотрудничество с КНДР.

Новые введенные США санкции направлены на компании: китайскую Yanbian Silverstar Network Technology Co. и размещенную в России дочернюю Volasys Silver Star.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух информационно-технологических компаний, расположенных в Китае и России, за поддержку ядерных и ракетных программ Пхеньяна. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство финансов США. Отмечается, что новые санкции введены в отношении китайской компании Yanbian Silverstar Network Technology Co., ее северокорейского исполнительного директора Jong Song Hwa и размещенной в России дочерней компании Volasys Silver Star.

"В заявлении говорится, что китайская Silverstar была связана с Департаментом промышленности боеприпасов правящей партии Северной Кореи, которая контролирует программы баллистических ракет", - говорится в сообщении.

В то же время Volasys был основан северокорейским сотрудником китайской Silverstar, "скорее всего, чтобы облегчить обход требований по идентификации на внештатных рабочих местах и скрыть истинное гражданство северокорейских работников от клиентов". Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что ограничения имеют целью "остановить поток незаконных доходов Северной Кореи от зарубежных работников в области информационных технологий, которые скрывают их истинную идентичность и прячутся за фирмами, псевдонимами и гражданами третьих стран".

Он предупредил компании по всему миру, чтобы они "приняли меры предосторожности, которые бы гарантировали, что они нечаянно не используют работников северокорейских компаний для технологических проектов".

Отмечается, что санкции блокируют любые активы, которые могут иметь компании в юрисдикциях США, и запрещают гражданам Соединенных Штатов сотрудничать с ними. Несмотря на начало прямых переговоров с Пхеньяном, Вашингтон продолжает настаивать на полном соблюдении имеющихся международных санкций против Северной Кореи, чтобы с помощью давления положить конец ее программам разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

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Новости мира, Китай, КНДР, Россия, Санкции, США.
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