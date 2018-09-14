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СМИ: Манафорт готов пойти на сделку со следствием

Пол Манафорт
07:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа может пойти на сделку со следствием перед вторым судом.

Пол Манафорт, который являлся руководителем штаба Дональда Трампа в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года, может пойти на сделку со следствием, чтобы избежать наказания, связанного с работой советником президента Украины, сообщила The New York Times со ссылкой на свои источники.

П.Манафорт ранее на первом суде уже был признан виновным в преступлениях финансово характера. На втором суде ему намерены вменить сговор, отмывание денег и работу на Украине без соответствующей регистрации в американском министерстве юстиции, нарушение закона о лоббировании.

Правонарушения П.Манафорта были вскрыты спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует "российский след" в американских выборах 2016 года.

Издание отмечет, что сделка со следствием, характер которой пока не разглашается, может включать информацию о связях команды Д.Трампа с российскими представителями в ходе предвыборной кампании.

"Пока не ясно, по каким пунктам обвинений Манафорт признает себя виновным, или же он согласится сотрудничать с командой Мюллера по вопросам расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, возможного сговора (с Россией - ред.) в ходе предвыборной кампании и препятствования правосудию со стороны господина Трампа", - пишет газета.

Она напоминает, что ранее уже четыре бывших советника Трампа - Майкл Коэн, Майкл Флинн, Рик Гейтс и Джордж Пападопулос - в рамках расследования спецпрокурора были признаны виновными.

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Новости мира, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Роберт Мюллер, США.
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