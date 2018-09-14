Манафорт частично признал вину

Пол Манафорт, экс-руководитель штаба будущего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, частично признал свою вину, сообщило агентство Bloomberg в пятницу.

Признание было сделано П.Манафортом, чтобы избежать второго судебного процесса по его делу.

"Манафорт согласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию - посредством оказания влияния на свидетелей. Он также согласился на отчуждение части своей собственности (для покрытия ущерба - ред)", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что пока не известно, будет ли П.Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве.

П.Манафорта ранее, в ходе первого процесса, уже признали виновным в преступлениях финансового характера. На втором суде ему намерены предъявить обвинения в сговоре, в отмывании денег, в работе на Украине без соответствующей регистрации в американском министерстве юстиции, а также в нарушении закона о лоббировании.

Правонарушения П.Манафорта были выявлены спецпрокурором Р.Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.