"Мы за ними придем": Помпео пообещал жесткий ответ на вмешательства в выборы
Новости мира: Госсекретарь США пообещал серьезный ответ в случае вмешательства России в выборы.
Россию или любое другое государство в случае вмешательства в американские выборы будут ждать быстрые и серьезные последствия, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента, передает РБК.
Помпео подчеркнул, что в последние годы Россия проявляла агрессию, используя дезинформацию и другие средства чтобы способствовать нестабильности обстановки в США.
По его словам, в указе президента Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы предусмотрен ответ на такие действия.
"Если Россия или любое другое зарубежное правительство или лица, действующие в их интересах, вмешаются в выборы в США, последствия будут быстрыми и серьезными", — сказал Помпео.
Госсекретарь добавил, что указ подразумевает введение как персональных санкций против физических лиц, так и меры, направленные против экономики враждебного государства.
"И если правительство этой страны утвердило, направляло, спонсировало или поддерживало вмешательство в выборы, то мы за ними придем", — пообещал Помпео.