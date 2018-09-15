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"Мы за ними придем": Помпео пообещал жесткий ответ на вмешательства в выборы

Майк Помпео
06:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Госсекретарь США пообещал серьезный ответ в случае вмешательства России в выборы.

Россию или любое другое государство в случае вмешательства в американские выборы будут ждать быстрые и серьезные последствия, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента, передает РБК.

Помпео подчеркнул, что в последние годы Россия проявляла агрессию, используя дезинформацию и другие средства чтобы способствовать нестабильности обстановки в США.

По его словам, в указе президента Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы предусмотрен ответ на такие действия.

"Если Россия или любое другое зарубежное правительство или лица, действующие в их интересах, вмешаются в выборы в США, последствия будут быстрыми и серьезными", — сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что указ подразумевает введение как персональных санкций против физических лиц, так и меры, направленные против экономики враждебного государства.

"И если правительство этой страны утвердило, направляло, спонсировало или поддерживало вмешательство в выборы, то мы за ними придем", — пообещал Помпео.

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Новости мира, Вмешательства в выборы, Дональд Трамп, Майк Помпео, Россия.
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