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Еще $200 млрд: У Трампа готовят новые пошлины против Китая

Дональд Трамп
06:22 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент США распорядился подготовить новые пошлины против Китая.

Президент США Дональд Трамп распорядился приступить к подготовке введения дополнительных таможенных пошлин на товары из Китая на сумму $200 млрд., сообщило в агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, передает Анадолу.

По данным источников, Трамп обсуждал данный вопрос с министром финансов США Стивеном Мнучиным, министром торговли Уилбуром Россом и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщал, что глава Минфина США направил высокопоставленным представителям КНР приглашение для участия в консультациях.

США с шестого июля начали взимать дополнительную 25-процентную ввозную пошлину на 818 наименований товаров из Китая на сумму 34 миллиардов долларов.

Также президент США Дональд Трамп поручил взимать дополнительную ввозную пошлину на некоторые товары из Китая стоимостью в 50 миллиардов долларов в год.

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