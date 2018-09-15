Сильнее Флоренса в США: Филиппины разрушает мощнейший ураган Мангхут (Видео)

Тайфун Мангхут намного сильнее, чем ураган Флоренс, который накануне вышел на восточное побережье США. Супертайфун Мангхут обрушился на город Баггао в провинции Кагаян на северо-востоке Филиппин. Отмечается, что тайфун Мангхут намного сильнее, чем ураган Флоренс, который накануне вышел на восточное побережье США. Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 255 километров в час. В наибольшей зоне риска находятся более 4 млн человек. Власти Филиппин заранее эвакуировали тысячи жителей.