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СМИ: Трамп хочет сместить главу Пентагона

Джеймс Мэттис
23:29 Сб, 15 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп задумал сместить Джеймса Мэттиса.

Президент США Дональд Трамп разочаровался в нынешнем главе Пентагона Джеймсе Меттисе.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Источник газеты отмечает, что на втором году своего президентства Трамп стал меньше встречаться с военными советниками, в том числе и с главой Пентагона, "поскольку почувствовал большую уверенность как верховный главнокомандующий".

Кроме того, рассказали собеседники издания, американский президент-республиканец обеспокоился, что Мэттис в глубине души может быть демократом.

Появление в Белом доме в качестве советника Миры Рикардел, известной своими враждебными отношениями с Мэттисом, также указывает на возможную смену главы оборонного ведомства, резюмирует издание.

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Новости мира, Джеймс Мэттис, Дональд Трамп, Мира Рикардел, Пентагон.
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