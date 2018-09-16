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СМИ: Трамп может ввести новые пошлины

Дональд Трамп
09:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Несмотря на договоренность о проведении переговоров, США могут ввести новые пошлины на китайские товары.

В понедельник, 17 сентября, американский президент Дональд Трамп может ввести пошлины на ввозимые в США китайские товары еще на сумму в $200 млрд, сообщает газета Wall Street Joutrnal. Издание отмечает, что, вероятно, пошлины будут ведены в размере 10%, а не 25%, о чем Д.Трамп предупреждал ранее.

Обращает внимание, что об этом может быть объявлено, несмотря на то, что стороны договорились провести переговоры по торговым противоречиям, вызванных повышением США тарифов на китайский экспорт. Ранее Соединенные Штаты уже обложили пошлинами китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил зеркальными тарифами на американские товары.

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Новости мира, Дональд Трамп, Китай, Пошлины, США, Экспорт.
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