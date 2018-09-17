"Российское дело": Трамп поставил под сомнение законность расследования Мюллера

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп назвал "незаконным" расследования во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером относительно вмешательства России в президентские выборы в США, в то время как Пол Манафорт дал согласие сотрудничать со следствием.

Об этом президент Трамп написал в воскресенье на официальной твиттер-странице.

"Незаконная "охота на ведьм" Мюллера продолжает искать состав преступления. С Россией никогда не было сговора, кроме как со стороны кампании Клинтон, поэтому 17 разгневанных демократов разглядят все, что могут найти", - подчеркнул Трамп в собственном сообщении.

Он добавил, что это "очень несправедливо и ПЛОХО для страны. "И это ТАКЖЕ не разрешается законом!"- подытожил нынешний президент США.

Как сообщал Укринформ, ранее на этой неделе бывший менеджер президентской кампании Трампа Пол Манафорт согласился на сделку со следствием, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер.