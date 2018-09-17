Скандальный экс-советник Трампа похвалил миграционную политику Венгрии и Италии

Стив Бэннон, бывший советник президента США Дональда Трампа, похвалил венгерского премьер-министра Виктора Орбана и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на издание Politico.

"Эти люди пытаются сделать свои страны лучше. Я точно не осуждаю Виктора Орбана и Сальвини", - прокомментировал Бэннон их жесткую миграционную политику на фестивале "Открытое Будущее", организованном изданием The Economist.

"Эти лица, эти популистские национальные движения по всей Европе пытаются вернуть суверенитеты своих государств", - цитирует Бэннона the Guardian.

Участие Бэннона в фестивале, посвященном 175-летию The Economist, вызвало возмущение. Под офисом редакции издания в Нью-Йорке собрались протестующие с транспарантами, на которых было написано "Позор", "Не делайте нормой Бэннона!".

Напомним, Бэннон планирует создать фонд в поддержку "правого популистского национализма" в Европе.

Он заявил, что уже провел переговоры с деятелями и партиями "правого крыла" по всей Европе, в том числе Найджелом Фараджем в Великобритании, Марин Ле Пен во Франции и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу сформировать кампанию под лозунгом "Америка - прежде всего", прежде чем покинул свой пост в августе 2017 года.