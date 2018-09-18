США имеет доказательства систематического нарушения РФ санкций ООН против КНДР

США располагают доказательствами систематического нарушения Россией международных санкций против КНДР, заявила в понедельник в ходе заседания Совбеза ООН постпред США при этой организации Никки Хейли.

"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и широкомасштабных нарушений со стороны России (санкций - ООН)", - сказала она.

По словам Н.Хейли, Россия неоднократно голосовала в поддержку международных санкций против Северной Кореи, однако теперь она хочет просить об их смягчении, несмотря на то, что денуклеаризация Северной Кореи еще не достигнута.

Постпред отметила, что после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне в Сингапуре началась работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова, однако, подчеркнула она, до этих пор необходимо сохранять в силе ограничительные меры.

"Россию поймали (на обходе санкций - ИФ)", - добавила она.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российская сторона пыталась добиться исключения из документа ООН упоминания грузовых судов РФ, участвующих в нарушении ограничительных мер против Северной Кореи.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на материалы ООН опубликовала статью, согласно которой российские и китайские суда значительно увеличили поставки топлива в КНДР, несмотря на запрет.

По данным авторов, с Россией у КНДР функционируют 39 совместных предприятий, а с Китаем - 200. Российские и китайские банки оказывают поддержку Пхеньяну в получении незаконно заработанных за границей денег. На минувшей неделе газета сообщила о том, что суда КНДР в течение первых пяти месяцев 2018 года перевезли 89 партий топливных грузов, поставленных в основном из России и КНР.

Кроме того, наблюдатели обвиняют КНДР в нелегальных поставках оружия в Сирию, Йемен, Ливию и другие горячие точки по всему миру.