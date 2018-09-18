Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4502563-vmeshatelstvo-rf-v-vyiboryi-v-ssha-tramp-rasporyadilsya-rassekretit-chast-dokumentov.html
Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов
Новости мира: Дональд Трамп дал распоряжение рассекретить часть документов связанных с расследованием по возможному вмешательству РФ в выборы президента США.
Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов ФБР и Минюста, связанных с расследованием по возможному российскому вмешательству в американские выборы.
Как сообщает Reuters, сделать это президента США призывали конгрессмены-республиканцы.
Трамп также распорядился рассекретить протоколы допроса Пейджа и Ора.
Уже известно, что будет опубликована вся связанная с расследованием переписка экс-главы ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника Минюста США Брюса Ора.
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