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Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов

Дональд Трамп
06:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп дал распоряжение рассекретить часть документов связанных с расследованием по возможному вмешательству РФ в выборы президента США.

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов ФБР и Минюста, связанных с расследованием по возможному российскому вмешательству в американские выборы.

Как сообщает Reuters, сделать это президента США призывали конгрессмены-республиканцы.

Трамп также распорядился рассекретить протоколы допроса Пейджа и Ора.

Уже известно, что будет опубликована вся связанная с расследованием переписка экс-главы ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника Минюста США Брюса Ора.

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Новости мира, Вмешательство России в выборы, Дональд Трамп, Политика, Россия, РФ, США, ФБР.
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