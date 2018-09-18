Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов ФБР и Минюста, связанных с расследованием по возможному российскому вмешательству в американские выборы.

Как сообщает Reuters, сделать это президента США призывали конгрессмены-республиканцы.

Трамп также распорядился рассекретить протоколы допроса Пейджа и Ора.

Уже известно, что будет опубликована вся связанная с расследованием переписка экс-главы ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника Минюста США Брюса Ора.