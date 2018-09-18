"Большая вода" в США: возросло число погибших от урагана "Флоренс"

В США продолжает бушевать ураган "Флоренс", количество жертв возросло до 23 человек.

Об этом сообщил телеканал ABC.

По их данным, 17 человек погибли в штате Северная Каролина, еще шесть – в Южной Каролине.

"Мы надеемся, что жертв больше не будет",– сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер на пресс-конференции в понедельник.

16 сентября заявили, что по сообщению Национального центра по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами, "Флоренс" ослабел до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет приблизительно 15,7 метров за секунду. Циклон находится в 65 километрах к западу от американского города Колумбия и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью 4,5 метров в секунду.