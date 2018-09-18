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СМИ: Предложенные Трампом космические войска "украдут" деньги Пентагона

Дональд Трамп
15:53 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Критики Дональда Трампа считают, что создание новой ветви космических сил ослабит военных и будет отбирать ресурсы из других программ Пентагона.

Противники идеи Трампа считают, что новая ветвь космических сил "украдет" деньги из других важных оборонных программ США.

Движение против идеи президента США Дональда Трампа о создании новой ветви космических сил, в которое входят военные генералы и чиновники, опасается, что новый вид войск в целом ослабит военных и будет отбирать ресурсы из других программ Пентагона.

В частности, противники идеи Трампа считают, что новая ветвь космических сил "украдет" деньги из других важных оборонных программ США, лишит их власти и даже ослабит военное ведомство, пишет американский журнал Politico.

"Я думаю, что это действительно плохая идея. Я работал для того, чтобы сократить уровень бюрократии в Пентагоне. И теперь мы планируем расширить эту бюрократию, создав совершенно новую ветвь военной службы — департамент по космическим вопросам — без соразмерного увеличения потенциала", — заявил республиканец Майк Коффман.

Другие же чиновники предупреждали, что создание космических войск повлечет за собой много расходов, что вряд ли скажется позитивно на космическом потенциале США и повышении мощности государства в космосе.

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Новости мира, Дональд Трамп, Космические войска, Пентагон, США.
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