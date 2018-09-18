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В США продолжает бушевать "Флоренс": число жертв растет

США
22:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Шторм "Флоренс" в США продолжает отнимать жизни, ущерб составил $20 миллиардов.

Тропический шторм "Флоренс", который бушует на востоке США с пятницы, повлек гибель уже 32 человек и продолжает разрушать местную инфраструктуру и угрожать новыми наводнениями.

Об этом сообщает во вторник Reuters.

"По меньшей мере 32 человека погибли с момента, как ураган "Флоренс" в пятницу обрушился на американское – ред.) побережье", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что наибольшее количество жертв стихии – 25 погибших – отмечается в штате Северная Каролина, шесть человек лишились жизни в Южной Каролине. Еще одно тело было найдено в штате Вирджиния, где шторм повлек возникновения по крайней мере 16-ти торнадо. Кроме того, сообщается о значительных разрушениях.

По предварительным оценкам, по состоянию на вторник стихия нанесла ущерб местной инфраструктуре на общую сумму $ 22 млрд.

Только в Северной Каролине остаются заблокированными 1,1 тыс. автомобильных дорог, в том числе автострады федерального значения I-40 и I-95. Вследствие продолжительных ливней в этом штате вышли из берегов 16 рек, при этом ожидается, что их количество будет расти в течение ближайших дней. В соседних штатах ситуация менее критическая, но угроза от стихии оценивается как серьезная.

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Новости мира, "Флоренс", Жертвы, США, Ураган, Шторм.
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