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Минюст США начал расследование по Tesla из-за твитов Маска

Илон Маск
23:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: После сообщения Илона Мвска о том, что он может сделать компанию Tesla частной, Минюст США начало уголовное расследование.

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla после после того, как глава компании Илон Маск поделился идеей выкупить ее акции и вывести с биржи.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

В сообщении говорится, что после сообщения Маска о возможности перевода собственности компании в частную, Министерство юстиции направило запрос в Tesla о добровольном предоставлении документов и предложении сотрудничества с ведомством", - говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что Минюст США открыл расследование против Tesla, подозревая последнюю в мошенничестве.

Идеей выкупа акций компании и вывода ее с биржи Маск поделился в Твиттере, назначив цену за акцию в $420, что означало перход компании в частную собственность.

При этом, Маск добавил, что В результате твита произошел взлет акций Tesla на 11% ($ 387).

Маск также добавил, что после превращения компании в частную она останется публичной.

 

Однако, позднее глава Tesla отказался от своей идеи.

Сообщается также, что в Tesla подтверждают обращение к ним из Министерства юстиции.

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Новости мира, Tesla, Илон Маск, Минюст США, Расследование, США.
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