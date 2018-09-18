Минюст США начал расследование по Tesla из-за твитов Маска

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla после после того, как глава компании Илон Маск поделился идеей выкупить ее акции и вывести с биржи.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

В сообщении говорится, что после сообщения Маска о возможности перевода собственности компании в частную, Министерство юстиции направило запрос в Tesla о добровольном предоставлении документов и предложении сотрудничества с ведомством", - говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что Минюст США открыл расследование против Tesla, подозревая последнюю в мошенничестве.

Идеей выкупа акций компании и вывода ее с биржи Маск поделился в Твиттере, назначив цену за акцию в $420, что означало перход компании в частную собственность.

При этом, Маск добавил, что В результате твита произошел взлет акций Tesla на 11% ($ 387).

Маск также добавил, что после превращения компании в частную она останется публичной.

Однако, позднее глава Tesla отказался от своей идеи.

Сообщается также, что в Tesla подтверждают обращение к ним из Министерства юстиции.