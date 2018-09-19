День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Польский лидер считает, что президент США может остановить "Северный поток-2"
Польский лидер считает, что президент США может остановить "Северный поток-2"
Новости: Из-за тайфуна "Мангхут" в Китае пострадали полмиллиона человек
Из-за тайфуна "Мангхут" в Китае пострадали полмиллиона человек
Новости: Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Новости: Интенсивный лазерный свет позволил ученым создать "оптическую ракету"
Интенсивный лазерный свет позволил ученым создать "оптическую ракету"
X

Трамп заявил о наращивании сотрудничества США и Польши в сфере обороны

Дональд Трамп и Анджей Дуда
06:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Дональд Трамп выразил благодарность руководству Польши за финансовый вклад в НАТО и отметил, что Польша намерена нарастить расходы на оборону в рамках НАТО.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник рассказал о намерении наращивать сотрудничество между двумя странами в сфере обороны.

"Во время наших переговоров сегодня днем президент Дуда и я договорились усилить наши крепкие связи в сфере обороны. Мы будем наращивать сотрудничество в сфере контактов в военной сфере, разведывательных служб, противоракетной обороны и боевой подготовки", - заявил Д.Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши.

Также Д.Трамп рассказал, что он "горд сообщить", что Польша недавно приобрела американские системы ПРО "Пэтриот".

Кроме того, Д.Трамп выразил благодарность руководству Польши за финансовый вклад в НАТО и отметил, что Польша намерена нарастить расходы на оборону в рамках НАТО выше требуемых 2% ВВП.

Ранее СМИ сообщили, Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает идею о создании американской военной базы в Польше, передает агентство Bloomberg.

В ходе встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой Д.Трамп отметил, что "очень серьезно" изучает этот вопрос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Политика, Польша, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Стало известно, сколько США могут выделить на создание космических войск В Нью-Йорке горел крупный торговый центр: десятки пострадавших "Большая вода" в США: возросло число погибших от урагана "Флоренс"

Последние новости

Сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках чиновника Одесской таможни "Галатасарай" уничтожил "Локомотив" в Стамбуле в матче Лиги чемпионов Планета вблизи от Земли может быть пригодной к жизни
Сегодня читают
01 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
04 Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)
05 Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
06 Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа
Новости сегодня
06:33 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
06:21 Смешные доказательства того, что взрослые - это большие дети
06:20 От Porsche до Lamborghini: самые мощные и быстрые машины на службе полиции (Фото)
06:04 Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 19 сентября
05:52 Восхитительная Систин Сталлоне - дочь легендарного Рэмбо (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Новости: В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам
В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам
Новости: Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры
Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры
Новости: Специалисты назвали 7 самых ценных продуктов для здоровья
Специалисты назвали 7 самых ценных продуктов для здоровья
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь