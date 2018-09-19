Трамп заявил о наращивании сотрудничества США и Польши в сфере обороны

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник рассказал о намерении наращивать сотрудничество между двумя странами в сфере обороны.

"Во время наших переговоров сегодня днем президент Дуда и я договорились усилить наши крепкие связи в сфере обороны. Мы будем наращивать сотрудничество в сфере контактов в военной сфере, разведывательных служб, противоракетной обороны и боевой подготовки", - заявил Д.Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши.

Также Д.Трамп рассказал, что он "горд сообщить", что Польша недавно приобрела американские системы ПРО "Пэтриот".

Кроме того, Д.Трамп выразил благодарность руководству Польши за финансовый вклад в НАТО и отметил, что Польша намерена нарастить расходы на оборону в рамках НАТО выше требуемых 2% ВВП.

Ранее СМИ сообщили, Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает идею о создании американской военной базы в Польше, передает агентство Bloomberg.

В ходе встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой Д.Трамп отметил, что "очень серьезно" изучает этот вопрос.