Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии

Официальный Вашингтон призвал к мирному решению сирийского конфликта в связи с инцидентом, в результате которого силы Башара Асада сбили самолет российских вооруженных сил Ил-20, что привело к гибели 15-ти российских военных.

С соответствующим заявлением выступил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты сожалеют в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит противовоздушным огнем сирийского режима", - отметил глава Госдепартамента США.

Помпео назвал инцидент "несчастным случаем", который "напоминает о необходимости поиска постоянных, мирных и политических решений во многих конфликтах в регионе, а также опасности трагических просчетов в перенасыщенном театре боевых действий в Сирии".

Кроме того, по его словам, это подчеркивает "настоятельную необходимость решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", а также прекращения провокационного транзита по Ирану опасных вооруженных систем через Сирию, которые представляют угрозу для региона.

17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. В Минобороны России обвинили в инциденте израильские силы.