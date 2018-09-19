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Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии

Майк Помпео
06:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление относительно ситуации со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20.

Официальный Вашингтон призвал к мирному решению сирийского конфликта в связи с инцидентом, в результате которого силы Башара Асада сбили самолет российских вооруженных сил Ил-20, что привело к гибели 15-ти российских военных.

С соответствующим заявлением выступил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты сожалеют в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит противовоздушным огнем сирийского режима", - отметил глава Госдепартамента США.

Помпео назвал инцидент "несчастным случаем", который "напоминает о необходимости поиска постоянных, мирных и политических решений во многих конфликтах в регионе, а также опасности трагических просчетов в перенасыщенном театре боевых действий в Сирии".

Кроме того, по его словам, это подчеркивает "настоятельную необходимость решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", а также прекращения провокационного транзита по Ирану опасных вооруженных систем через Сирию, которые представляют угрозу для региона.

17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. В Минобороны России обвинили в инциденте израильские силы.

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Новости мира, Ил-20, Майк Помпео, Россия, Сирия, США.
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