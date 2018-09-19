США хотят увеличить количество военных самолетов до уровня времен холодной войны

Руководители ВВС США хотят восстановить боевую авиационную мощь до уровня времен холодной войны, чтобы быть готовыми к конфликтам с Россией или Китаем.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Министр Воздушных сил США Хизер Уилсон на этой неделе представила планы по увеличению количества истребителей, бомбардировщиков, самолетов наблюдения и заправочных танкеров.

Согласно плану, количество оперативных эскадрилий увеличится на 24%, с 312 до 386. Во времена холодной войны в США была 401 эскадрилья.

"Мы должны видеть мир таким, какой он есть. Вот почему стратегия национальной обороны прямо признает, что мы вернулись в эпоху большой конкуренции за власть", - сказала Уилсон. Она вспомнила о военных учениях в России, в которых участвовали 300 тысяч российских и китайских военных.

Планируется, в частности, создание семи новых эскадрилий истребителей, пяти эскадрилий бомбардировщиков и 15 танкеров-заправщиков. В целом американская армия получит от 888 до 1776 дополнительных самолетов.

Планируется также подготовка еще 40 тысяч военнослужащих ВВС и гражданских лиц. На это планируют потратить более $5 млрд. Подобные масштабы перевооружения не проводились в США со времен президента Рональда Рейгана.