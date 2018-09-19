Новая стратегия кибербезопасности Пентагона: РФ и КНР названы главными угрозами
Новости мира: Пентагон считает РФ и Китай главными угрозами в киберпостранстве.
Пентагон обнародовал свою первую стратегию кибербезопасности при администрации Трампа, назвав Россию и Китай главными угрозами для США в киберпространстве.
Об этом сообщает Fox News.
"Россия проводила виртуальные информационные операции с целью оказать влияние на население США и бросить вызов американским демократическим процессам", - говорится в отчете Пентагона.
В свою очередь Китай предпринимает попытки завладеть конфиденциальной информацией американской администрации и частных компаний.
Минобороны США выражает намерение "продолжать защищаться" и "останавливать или пресекать злонамеренные действия в киберпространстве в их истоках". Детали вероятных операций в сфере кибербезопасности не разглашаются.
Одновременно в документе указывается, что в случае войны силы США в сфере кибербезопасности "будут готовы бороться с противником вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами".
Помимо России и Китая, в документе упоминаются Иран и Северная Корея, которые используют кибератаки для того чтобы нанести ущерб американским гражданам и угрожать интересам Соединенных Штатов.
Стратегия в сфере кибербезопасности, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, является первым подобным документом Пентагона с 2015 года.