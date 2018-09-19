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Новая стратегия кибербезопасности Пентагона: РФ и КНР названы главными угрозами

Пентагон
13:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: Пентагон считает РФ и Китай главными угрозами в киберпостранстве.

Пентагон обнародовал свою первую стратегию кибербезопасности при администрации Трампа, назвав Россию и Китай главными угрозами для США в киберпространстве.

Об этом сообщает Fox News.

"Россия проводила виртуальные информационные операции с целью оказать влияние на население США и бросить вызов американским демократическим процессам", - говорится в отчете Пентагона.

В свою очередь Китай предпринимает попытки завладеть конфиденциальной информацией американской администрации и частных компаний.

Минобороны США выражает намерение "продолжать защищаться" и "останавливать или пресекать злонамеренные действия в киберпространстве в их истоках". Детали вероятных операций в сфере кибербезопасности не разглашаются.

Одновременно в документе указывается, что в случае войны силы США в сфере кибербезопасности "будут готовы бороться с противником вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами".

Помимо России и Китая, в документе упоминаются Иран и Северная Корея, которые используют кибератаки для того чтобы нанести ущерб американским гражданам и угрожать интересам Соединенных Штатов.

Стратегия в сфере кибербезопасности, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, является первым подобным документом Пентагона с 2015 года.

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Новости мира, Кибербезопасность, Китай, Пентагон, Россия.
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