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Ядерное соглашение: США хотят переговоров с Ираном

Флаги Ирана
00:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Соединенные Штаты ищут возможность провести переговоры о заключении договора с Ираном, который будет включать программу Тегерана по разработке баллистических ракет, а также его поведения в регионе.

Вашингтон остается открытым для переговоров с иранским руководством по заключению нового договора вместо так называемой "ядерной сделки", с которой Штаты вышли несколько месяцев назад в одностороннем порядке.

Об этом заявил в среду в Вашингтоне спецпредставитель США по Ирану Брайан Гук, сообщило американское информагентство Reuters.

Ранее иранская сторона отвергала попытки Вашингтона организовать переговоры на высоком уровне после того, как президент Трамп заявил о выходе США с иранской ядерной сделки. После этого госсекретарь Майк Помпео озвучил десяток требований, которые, по его словам, могли бы составить основу для новой договоренности.

Как отметил в этой связи в среду спецпредставитель Гука, новое соглашение "не будет личной договоренностью между двумя правительствами, как предыдущее – мы стремимся заключить настоящий договор".

В то же время, Гук признал, что иранские лидеры не были заинтересованы в переговорах, несмотря на заявления Трампа о готовности администрации проводить встречи.

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Новости мира, Брайан Гук, Вашингтон, КНДР, Переговоры, США, Ядерное соглашение.
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