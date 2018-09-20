Ядерное соглашение: США хотят переговоров с Ираном

Вашингтон остается открытым для переговоров с иранским руководством по заключению нового договора вместо так называемой "ядерной сделки", с которой Штаты вышли несколько месяцев назад в одностороннем порядке.

Об этом заявил в среду в Вашингтоне спецпредставитель США по Ирану Брайан Гук, сообщило американское информагентство Reuters.

Ранее иранская сторона отвергала попытки Вашингтона организовать переговоры на высоком уровне после того, как президент Трамп заявил о выходе США с иранской ядерной сделки. После этого госсекретарь Майк Помпео озвучил десяток требований, которые, по его словам, могли бы составить основу для новой договоренности.

Как отметил в этой связи в среду спецпредставитель Гука, новое соглашение "не будет личной договоренностью между двумя правительствами, как предыдущее – мы стремимся заключить настоящий договор".

В то же время, Гук признал, что иранские лидеры не были заинтересованы в переговорах, несмотря на заявления Трампа о готовности администрации проводить встречи.