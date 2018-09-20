В Колумбии самосвал влетел в толпу очевидцев ДТП, есть жертвы (Видео)

Самосвал въехал в толпу людей, которые наблюдали за ликвидацией ДТП, которое случилось несколькими часами ранее, в Гуадуасе в департаменте Кундинамарка в центральной части Колумбии, есть погибшие. Об этом сообщает El Tiempo. Как сообщается, из-за этого восемь человек погибли, еще десять получили ранения и были госпитализированы в разные медицинские учреждения в регионе. Первое ДТП произошло около 8 часов утра по местному времени. Столкнулись два грузовика, перевозившие мороженое и йогурты. Через три часа самосвал, груженный камнями, влетел в толпу. По-видимому, у самосвала были проблемы с тормозами, пишет издание.