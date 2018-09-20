Трамп разочарован политикой США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президент страны Джордж Буш-младший допустил серьезную ошибку, вмешавшись в дела Ближнего Востока, сообщает видеоверсия американского издания "Хилл".

"Единственная и худшая ошибка, которая была сделана за всю историю нашей страны, заключается в том, что экс-президент Дж.Буш-младший направил американских военных на Ближний Восток (в Ирак в 2003 году)", - цитирует "Хилл" слова Д.Трампа.

"Мы потратили $7 трлн на Ближний Восток", - подчеркнул американский лидер. По мнению Д.Трампа, вмешательство Вашингтона в дела Ближнего Востока принесло больше негативных последствий для США, чем гражданская война.

"На мой взгляд, это стало самой ужасной ошибкой в истории США, ведь гражданскую войну можно понять. Гражданская война - это другое. День, когда мы направились на Ближний Восток, стал плохим для нашего государства, я уверен в этом", - отметил Д.Трамп. В Пентагоне считают, что на политику США в отношении Ирака, Афганистана и Сирии ушло порядка $1,52 трлн с 2001 по 2018 годы. При этом некоторые политологи оценивают эти траты в $5,6 трлн.