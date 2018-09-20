Госдеп представил отчет по терроризму

Общее количество террористических атак во всем мире в 2017 году сократилось на 23 %, а общее количество смертей в результате террористических атак уменьшилась на 27 % по сравнению с 2016 годом. Такие выводы опубликованы в докладе Госдепартамента США, размешенном на сайте ведомства, передает УНН.

Так, в то время как во многих странах наблюдалось снижение масштабов террористического насилия в период с 2016 по 2017 год, эта общая тенденция в основном была обусловлена значительно меньшим количеством атак и смертей в Ираке, отмечают в Госдепе. В то же время в ряде стран, включая Кению, Сомали и Великобританию, число террористических нападений и смертей в целом увеличилось в 2017 году.

"Хотя террористические атаки имели место в 100 странах в 2017 году, они были сосредоточены географически. 59% всех нападений происходили в пяти странах (Афганистан, Индия, Ирак, Пакистан и Филиппины), а 70 % всех смертей в результате террористических нападений происходили в пяти странах (Афганистане, Ираке, Нигерии, Сомали, и Сирии)", - говорится в докладе.

Отмечается, что в 2017 году террористическая группировка "ИГИЛ" несет ответственность за большую часть нападений и смертей. Число похищений людей и взятия заложников сократилось на 43 % в период между 2016 и 2017 годами. "В 2017 году во всем мире произошло 8 584 террористических нападения, в результате чего погибло более 18 700 человек и более 19 400 человек получили ранения", - сказано в отчете. Статистика включает более 4 400 смертей преступников и 1400 травм преступников. Кроме того, более 8 900 человек были похищены или взяты в заложники. В Госдепе подсчитали, что в среднем каждый месяц в 2017 году в мире было совершено 715 террористических нападений, в результате которых погибло 1 513 человека, было ранено 1623 человека, в том числе 745 заложников. Наиболее часто используемая тактика террористических атак в 2017 году включала использование взрывчатых веществ (47%), на втором месте - вооруженные нападения (22%), во время которых почти всегда было задействовано огнестрельное оружие.